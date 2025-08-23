23 Ağustos 2025, Cumartesi
Kaskı sayesinde ölümden döndü
Karabük’te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, motosikletten fırlayan bir genci kafasındaki kask korudu.Safranbolu - Karabük kara yolu Kireçkuyu mevkiinde meydana gelen ikinci kazada Yusuf G. idaresindeki 78 ACG 691 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü yaralanırken, kafasındaki kask sayesinde ölümden döndü. İhbar üzerine olay yerin sevk edilen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.