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Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp etti! O anlar kameralara yansıdı

Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp etti! O anlar kameralara yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 01:22
Bolu’da markette kasiyeri bıçakla tehdit edip, kasadaki paraları gasbeden I.D. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin kasadaki paraları gasbettiği anlar ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüphelinin kasiyerin yanına giderek elindeki bıçağı göstererek kasadaki paraları aldığı ve kasiyerin korku dolu bakışları güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.
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