26 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kasımpaşa'dan komşuları Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: Başımızdan Allah seni eksik etmesin!

Kasımpaşa'dan komşuları Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: Başımızdan Allah seni eksik etmesin!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2021 12:11
Güncelleme:26.02.2021 12:49
Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü. Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı gelirken doğup büyüdüğü Kasımpaşa'dan komşuları da Başkan Erdoğan'ın yeni yaş gününü kutladı. Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı. Doğum gününü kutlayarak "Başımızdan Allah seni eksik etmesin!" ifadelerini kullandılar.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü. Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı gelirken doğup büyüdüğü Kasımpaşa'dan komşuları da Başkan Erdoğan'ın yeni yaş gününü kutladı. Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı. Doğum gününü kutlayarak "Başımızdan Allah seni eksik etmesin!" ifadelerini kullandılar.

Millet doğum gününü böyle kutladı MİLLET DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI
Başkan Erdoğanı arkadaşı anlattı BAŞKAN ERDOĞAN'I ARKADAŞI ANLATTI
Gücünü milletten alan lider GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALAN LİDER
Emine Erdoğan paylaştı: İyi ki doğdun... EMİNE ERDOĞAN PAYLAŞTI: İYİ Kİ DOĞDUN...
AK Partiden Başkan Erdoğan için doğum günü sürprizi! AK PARTİ'DEN BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memleket işi gönül işi
Memleket işi gönül işi
Arılar yok olursa ne olur?
Arılar yok olursa ne olur?
Kare kare dehşet! Ekmek almak için çıkmıştı
Kare kare dehşet! Ekmek almak için çıkmıştı
Son 5 yılda 726 orman yangını
Son 5 yılda 726 orman yangını
Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı
Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı
Boşanmalarda ki bu artışın sebebi ne?
Boşanmalarda ki bu artışın sebebi ne?
İkinci enişte vakası! Bu nasıl pişkinlik
İkinci enişte vakası! Bu nasıl pişkinlik
Oda sıcaklığında bozulmayan aşı
Oda sıcaklığında bozulmayan aşı
Başkan Erdoğan'ı arkadaşı anlattı
Başkan Erdoğan'ı arkadaşı anlattı
Helikopter destekli PKK operasyonu
Helikopter destekli PKK operasyonu
Milletin adamı 67 yaşında
Milletin adamı 67 yaşında
Cüceloğlu'nun ölümünde yeni detay
Cüceloğlu'nun ölümünde yeni detay
Daha Fazla Video Göster