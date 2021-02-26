Kasımpaşa'dan komşuları Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: Başımızdan Allah seni eksik etmesin!

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü. Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı gelirken doğup büyüdüğü Kasımpaşa'dan komşuları da Başkan Erdoğan'ın yeni yaş gününü kutladı. Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı. Doğum gününü kutlayarak "Başımızdan Allah seni eksik etmesin!" ifadelerini kullandılar.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü. Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı gelirken doğup büyüdüğü Kasımpaşa'dan komşuları da Başkan Erdoğan'ın yeni yaş gününü kutladı. Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı. Doğum gününü kutlayarak "Başımızdan Allah seni eksik etmesin!" ifadelerini kullandılar.