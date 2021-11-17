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Kasımpaşa’da silahlı çatışma kamerada: Siper alıp birbirlerine kurşun yağdırdılar

İHA
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Giriş: 17.11.2021 10:14
Kasımpaşa’da motosikletle gelen 4 saldırgan ile bir şahsın arasında sokak ortasında güpegündüz yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çatışma esnasında saldırganların siper alarak kurşun yağdırdığı ve seyyar bir satıcının sürünerek tezgahının altına girip canını son anda kurtardığı görüldü. Beyoğlu Kasımpaşa'da dün saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs cadde ile sokak kesişiminde beklediği esnada plakasız iki motosikletle 4 şahıs geldi. Şahıslar ardından tabancalarını çıkartarak önceden husumetli oldukları şahsa kurşun yağdırmaya başladı. Saldırıya uğrayan şahsın da silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Siper alıp kurşun yağdırdılar

Ortalık bir anda karıştığı çatışmada, silahlardan çıkan çok sayıda kurşun bir işyerinin camına ve park halindeki araca isabet etti. Kurşunlardan birinin ise aracın yakıt deposu kısmına isabet ettiği görüldü. Olayın ardından saldırıya uğrayan şahıs ve saldırganlar geldikleri motosikletlileri olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çatışma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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