Kasım indirimleri baş döndürüyor! Dolandırıcıların "indirim" siteleri!

Kasım ayının gelmesiyle, alışveriş çılgınlığı da başlamış durumda! İndirim fırsatlarından yararlandığına sevinen sadece tüketici değil. 'Dolandırıcılar' da kendilerine gün doğduğunu düşünüyor ve akıl almaz yöntemlerle, tüketiciyi tuzağa düşürüyor.

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