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Kasım indirimleri baş döndürüyor! Dolandırıcıların

Kasım indirimleri baş döndürüyor! Dolandırıcıların "indirim" siteleri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 22:53
Kasım ayının gelmesiyle, alışveriş çılgınlığı da başlamış durumda! İndirim fırsatlarından yararlandığına sevinen sadece tüketici değil. 'Dolandırıcılar' da kendilerine gün doğduğunu düşünüyor ve akıl almaz yöntemlerle, tüketiciyi tuzağa düşürüyor.
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Kasım indirimleri baş döndürüyor! Dolandırıcıların indirim siteleri!
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