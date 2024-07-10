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Kasetten dinleyip hafız oldular! Kur'an-ı Kerim’i dillerinden düşürmüyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 18:37
Konya'da yaşayan doğuştan engelli iki arkadaş kasetten Kur’an-ı Kerim’i dinleyerek hafız oldu. Azimleriyle örnek olan hafızlar şimdi birçok kişiye de eğitim veriyor.
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Kasetten dinleyip hafız oldular!
Kasetten dinleyip hafız oldular!
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