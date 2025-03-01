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Kasaplardan vatandaşa kıyma uyarısı!

Kasaplardan vatandaşa kıyma uyarısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 21:33
Erzurum'da Kasaplar Odası Başkanlığı'nın Ramazan ayında ete zam yapılmaması yönünde bir karar aldığını ifade eden kasap Erdi Çelik, "Biz de ete zam gelmemesi taraftarındayız. Biz satıcıyız, tabii ki eti daha uygun fiyatta satmak istiyoruz, vatandaşı rahatlatmak istiyoruz. Hatta etin fiyatının düşmesini istiyoruz. İnsanların bu anlamda rahatlamasını, Ramazan'da herkesin et yemesini istiyoruz. Ancak ete rağbet çok fazla olduğu için fiyatında sürekli bir artış oluyor. Ramazan ile birlikte yoğunluk daha da arttı. Kasaplar odasının bize gönderdiği fiyatlar doğrultusunda et satışlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.
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Kasaplardan vatandaşa kıyma uyarısı!
Kasaplardan vatandaşa kıyma uyarısı!
Kasaplardan vatandaşa kıyma uyarısı!
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