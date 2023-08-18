Kasalarca domates çöpe dökülmüştü! O market için harekete geçildi

İstanbul Pendik'te bulunan bir markette kilolarca domatesin çöpe döküldüğü anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntüler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Markette yapılan incelemeler sırasında "Domastes Rio" cinsi ürünün künye bilgisi olmadığı tespit edilerek, idari işlemler için tutanak düzenlendi.