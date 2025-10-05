05 Ekim 2025, Pazar

Haberler Yaşam Videoları "Kasa oyunu" çileden çıkardı! Reyondaki fiyat kasada değişiyor
Kasa oyunu çileden çıkardı! Reyondaki fiyat kasada değişiyor

“Kasa oyunu” çileden çıkardı! Reyondaki fiyat kasada değişiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2025 09:11
Reyonda gördüğümüz ürünün fiyatı, kasaya gelince bambaşka çıkıyor. Bu yeni bir şey değil ama artık kronikleşmiş bir sorun haline geldi ve sadece marketler yapmıyor bu oyunu artık alışverişin neredeyse her alanında tüketiciye mağduriyet yaşatılıyor.
