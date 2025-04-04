Kasa hırsızlığı kamerada!

Alınan bilgiye göre, olay saat 23.00 sularında Ankara Sincan Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişi, gözüne kestirdiği giyim mağazasına girdi ve kasada bulunan yaklaşık 2 bin TL’yi çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsız parayı aldıktan sonra hızlıca olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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