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Karyolanın içinden zehirli engerek yılanı çıktı

İHA
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Giriş: 16.06.2022 09:04
Son dakika haberi... Muğla'nın Ortaca ilçesi Ekşiliyurt mahallesinde evin odasına giren zehirli yılan paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi.
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