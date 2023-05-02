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Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den! Vatandaş kayda aldı

İHA
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Giriş: 02.05.2023 09:34
Muş'ta yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görüntüsünün merada otlayan büyükbaş hayvanlarla bütünleşmesi görsel şölen sundu. O anları vatandaş cep telefonu ile kayda aldı.
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