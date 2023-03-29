29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kartepe beyaza büründü! Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek?

Kartepe beyaza büründü! Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2023 15:55
Kocaeli'de hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. A Haber muhabiri Hakan Süer son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kartepe beyaza büründü
Kartepe beyaza büründü
’Bitcoin Safiye’ paraları böyle götürmüş!
'Bitcoin Safiye' paraları böyle götürmüş!
O sitenin müteahhidi meğer...
O sitenin müteahhidi meğer...
O rezidansın enkazından çıkamadılar!
O rezidansın enkazından çıkamadılar!
Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!
Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!
Sıfır Atık Günü için ABD’de
Sıfır Atık Günü için ABD’de
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
30’un üzerinde ilde kar yağışı
30'un üzerinde ilde kar yağışı
Sırtına bantladığı kutuda ele geçirildi!
Sırtına bantladığı kutuda ele geçirildi!
İstanbul’da zemin sıvılaşması tehlikesi!
İstanbul'da zemin sıvılaşması tehlikesi!
Harem ağasından milyon dolarlık servet!
Harem ağasından milyon dolarlık servet!
Denizli’ye kar sürprizi
Denizli’ye kar sürprizi
Daha Fazla Video Göster