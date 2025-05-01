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Kartalkaya otel yangını faciası | Komisyonda aileler konuştu gözyaşları sel oldu!

Kartalkaya otel yangını faciası | Komisyonda aileler konuştu gözyaşları sel oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 10:05
78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkayadaki otel yangınını Araştırma Komisyonu, bu kez aileleri dinledi. Yangında iki evladını kaybeden Duygu Can, 13 yaşındaki oğlu Doruk Can'ın yangın sırasında kendisine gönderdiği ses kaydını dinletince, aile fertleri ve komisyon üyeleri gözyaşlarına boğuldu.
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Kartalkaya otel yangını faciası | Komisyonda aileler konuştu gözyaşları sel oldu!
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