26 Ağustos 2024, Pazartesi
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Kartal'da virajı alamayan beton mikseri devrildi! 2 yaralı
İstanbul'un Kartal ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri yan yatarak kaza yaptı. Olayda şoför ve araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Kazazedeler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameralara yansıdı...