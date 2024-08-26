26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kartal'da virajı alamayan beton mikseri devrildi! 2 yaralı

Kartal'da virajı alamayan beton mikseri devrildi! 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2024 14:41
İstanbul'un Kartal ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri yan yatarak kaza yaptı. Olayda şoför ve araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Kazazedeler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameralara yansıdı...
Kartal’da virajı alamayan beton mikseri devrildi!
Kartal'da virajı alamayan beton mikseri devrildi!
Otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı
Hidrolik silindir imalathanesinde yangın çıktı
Hidrolik silindir imalathanesinde yangın çıktı
Arnavutköy’de camide yangın
Arnavutköy'de camide yangın
Kano ile denizde kaybolan 2 genç için seferberlik
Kano ile denizde kaybolan 2 genç için seferberlik
Kanal kenarlarına bağladıkları iple hayata tutunuyorlar
Kanal kenarlarına bağladıkları iple hayata tutunuyorlar
Evin içine hortum sokup çeşmeyi açık bıraktılar
Evin içine hortum sokup çeşmeyi açık bıraktılar
Koçdüzü Yaylası’nda festival coşkusu
Koçdüzü Yaylası'nda festival coşkusu
Kilis’te en acı hasat başladı
Kilis’te en acı hasat başladı
Denizi olmayan Ankara’nın Üsküdar’ı aratmayan ilçesi
Denizi olmayan Ankara’nın Üsküdar’ı aratmayan ilçesi
Yozgat’ta meyvesi olan elma ağacı tekrar çiçek açtı
Yozgat’ta meyvesi olan elma ağacı tekrar çiçek açtı
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
Daha Fazla Video Göster