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Kartal'da vahşet: 1 kız öldü, 1 kız yaralandı | Şoke eden detay! 3 intihar mektubu var

DHA
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Giriş: 25.05.2022 09:19
İstanbul Kartal'da Esentepe Mahallesindeki bir evde arkadaşlarıyla bulunan Cemre Bilmez başına isabet eden kurşunla öldü. Genç kızın arkadaşı da yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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