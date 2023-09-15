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Kartal’da tekel bayi içinde bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

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Giriş: 15.09.2023 16:13
Olay, Kartal’da geçtiğimiz Çarşamba günü 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokakta başlayan ve tekel bayisi içerisinde devam eden tartışmada T.T. (13) 18 yaşındaki Muhammed A.’yı bıçaklayarak yaraladı. Muhammed A.’nın yakınları Bülent A. (22) ve Yasin A. (28) da tekel bayisine geldi. T.T. karşısındaki kişilere bıçakla saldırırken, diğer şahıslar da T.T.’ye sopalarla saldırdı. Kavgada, Muhammed A. isimli şahıs göbek üstü böbrek hizasından, Bülent A. sol göğüs üstünden, Yasin A. da sağ kol ve sağ bacak kısımlarından bıçakla yaralandı. T.T. de aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. T.T.’nin dükkandan kaçmasının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri T.T.’yi kısa sürede yakaladı. Yaralı T.T. bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar ise çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Muhammed A.’nın hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.
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