Kartal’da rezidans otoparkında husumetlisine kurşun yağdırdı

Kartal’da yüzü maskeli saldırgan husumetli olduğu kişiye rezidans otoparkında 4 el ateş açtı. Olayda saldırıya uğrayan şahıs, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırgan ise olay yerine geldiği plakasız araçla kaçarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.