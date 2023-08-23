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Kartal’da rezidans otoparkında husumetlisine kurşun yağdırdı

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Giriş: 23.08.2023 16:10
Kartal’da yüzü maskeli saldırgan husumetli olduğu kişiye rezidans otoparkında 4 el ateş açtı. Olayda saldırıya uğrayan şahıs, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırgan ise olay yerine geldiği plakasız araçla kaçarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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