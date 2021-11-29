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Kartal’da lodos nedeniyle rezidans duvarından kopan parçalar otomobillerin üzerine düştü

İHA
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Giriş: 29.11.2021 16:25
Kartal’da lodos nedeniyle lüks rezidanstan kopan dış cephe parçaları park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. İki otomobilde maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından, Lodos ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle E-5 karayolu Kartal yan yol mevkiinde bulunan bir rezidansın dış cephesindeki parçalar koptu. Parçalanarak sökülen dış cephe parçaları park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Ayrıca yol, binadan sökülen dış cephe parçaları ile kaplandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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