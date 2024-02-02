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Kartal’da kan donduran cinayet! Anaokulu İngilizce öğretmeni öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 18:44
Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, taksi şoförü Mustafa Gülter tarafından aracından indirilerek silahla öldürüldü. Olayın ardından Mustafa Gülter, öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu.
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