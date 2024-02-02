02 Şubat 2024, Cuma
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Kartal’da kan donduran cinayet! Anaokulu İngilizce öğretmeni öldürüldü
Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, taksi şoförü Mustafa Gülter tarafından aracından indirilerek silahla öldürüldü. Olayın ardından Mustafa Gülter, öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu.