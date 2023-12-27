Kartal’da jandarma ekipleri 5 bin 750 litre sahte alkol ele geçirdi

Kartal’da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen sahte alkol denetimlerinde jandarma ekipleri çok sayıda sahte alkollü içkiye el koydu. Operasyonda, farklı çeşitlerde olan toplamda 5 bin 750 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.