01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kartal'da İSKİ'ye ait zift yüklü kamyon yan yattı

Kartal'da İSKİ'ye ait zift yüklü kamyon yan yattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2024 15:57
Kartal Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan İSKİ'ye ait zift yüklü kamyon yan yattı. Kamyonda bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Kartal’da İSKİ’ye ait zift yüklü kamyon yan yattı
Kartal'da İSKİ'ye ait zift yüklü kamyon yan yattı
Tekirdağ’da sağanak yağış
Tekirdağ'da sağanak yağış
İstanbul’da sağanak yağış
İstanbul’da sağanak yağış
Sel suları yolu trafiğe kapattı
Sel suları yolu trafiğe kapattı
TEM’de yağmur nedeniyle zincirleme kaza
TEM'de yağmur nedeniyle zincirleme kaza
Bursa’da meşhur inciri hasat ediliyor
Bursa'da meşhur inciri hasat ediliyor
30. Karakeçili Ertuğrul Gazi’yi Anma Etkinliği
30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Etkinliği
Trakya’da ayçiçeği hasadı
Trakya'da ayçiçeği hasadı
Malatya’da lahana hasadı
Malatya'da lahana hasadı
KPSS stresi: Geç kalan adaylar içeri alınmadı
KPSS stresi: Geç kalan adaylar içeri alınmadı
Silahlı saldırı kamerada
Silahlı saldırı kamerada
Ergan Dağında motosiklet akrobasi şov
Ergan Dağında motosiklet akrobasi şov
Daha Fazla Video Göster