19 Ocak 2022, Çarşamba
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Kartal’da İETT otobüsü yolda kaldı, trafik felç oldu
Kartal’da İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı. İETT şoförü ise soğukta yolcuları indirdi. Kar yağışı nedeniyle caddede yoğun olan trafik, otobüsün yolda kalmasıyla adeta felç oldu.