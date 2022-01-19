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Kartal’da İETT otobüsü yolda kaldı, trafik felç oldu

İHA
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Giriş: 19.01.2022 11:10
Kartal’da İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı. İETT şoförü ise soğukta yolcuları indirdi. Kar yağışı nedeniyle caddede yoğun olan trafik, otobüsün yolda kalmasıyla adeta felç oldu.
Kartal’da İETT otobüsü yolda kaldı
Kartal’da İETT otobüsü yolda kaldı
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