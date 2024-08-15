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Kartal'da drift atan alkollü sürücü kaza yaptı

Kartal'da drift atan alkollü sürücü kaza yaptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 08:59
Kartal'da drift atan otomobil, alkollü olan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada kimse zarar görmezken, araç kullanılamaz hale geldi.
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