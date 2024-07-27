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Kartal'da binanın çatısı çöktü

Kartal'da binanın çatısı çöktü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 11:09
İstanbul Kartal'da 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi, alt kattaki dairenin balkonunda hasar oluştu, bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerinden detayları A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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