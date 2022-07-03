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Kartal'da 30 senelik binanın çatısı çökerek balkona düştü: "Senin evi çekiyorlar, sen Kuşadası'nda otur"

İHA
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Giriş: 03.07.2022 18:14
İstanbul Kartal'da 5 katlı apartmanın çatısının uç kısmı çökerek bir evin balkonuna düştü. Ev içinde bulunan yaşlı kadını itfaiye ekipleri çıkardı. Mahallede oturan bir vatandaş ise tatilde olan ev sahibini arayarak, "Senin evi çekiyorlar, sen Kuşadası'nda otur" sözleriyle durumu aktardı.
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