Kartal'da 1 milyon liranın üzerinde kuyumcu soygunu kamerada

Kartal'da cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanının kepenk ve kapı kilitleri eli silahlı şahıslar tarafından levye ile kırılarak soyuldu. Hırsızlar, 1 milyon değerinin üzerinde altınları çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.