12 Eylül 2024, Perşembe
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Kartal Gölü eşsiz güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yer alan karaçam ormanlarıyla ve manzarasıyla kendine hayran bıraktıran Kartal Gölü her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle ilkbahar mevsiminde yağan kar ile kartpostallık görüntüler oluşturan göl, yaz aylarında ise kentte sıcak havalardan bunalanların akınına uğruyor.