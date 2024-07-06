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Kart şifresini vermeyen kocasına saldırdı! Darp edilen adam şikayetçi oldu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 06.07.2024 10:50
İstanbul Küçükçekmece'de eşiyle boşanma aşamasında olan adam iddiaya göre ortak kullandıkları kartın şifresini vermek istemedi. Duruma öfkelenen kadın kocasını darp etti.
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Kart şifresini vermeyen kocasına saldırdı!
Kart şifresini vermeyen kocasına saldırdı!
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