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Kars’ta yeşil bal şaşkınlığı

Kars’ta yeşil bal şaşkınlığı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 16:05
Kars'ta arıcılık yapan Aliyar Çelebiler bu yıl kovanlarından rengi yeşile çalan bal sağımı yaptı. Çelebiler, arıların aşırı yağış sonrası yörede çokça yetişen deve dikeni bitkisi çiçeğinden bal yaptığını söylüyor.
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Kars’ta yeşil bal şaşkınlığı
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