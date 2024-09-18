Kars’ta yeşil bal şaşkınlığı

Kars'ta arıcılık yapan Aliyar Çelebiler bu yıl kovanlarından rengi yeşile çalan bal sağımı yaptı. Çelebiler, arıların aşırı yağış sonrası yörede çokça yetişen deve dikeni bitkisi çiçeğinden bal yaptığını söylüyor.

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