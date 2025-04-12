Kars’ta Short Track Türkiye birinciliği yarışları başladı

Kars’ta Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı. Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu ortaklığında Kars Buz Paten Pisti’nde 11-13 Nisan tarihleri arasında Kars’ta düzenlenen ve 2 gün devam edecek olan müsabakalara Kars, Ardahan, Erzurum, Kocaeli ve Samsun illerinden Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junıor G Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junior G kategorilerinde toplam 121 sporcu katıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN