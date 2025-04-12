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Kars’ta Short Track Türkiye birinciliği yarışları başladı

Kars’ta Short Track Türkiye birinciliği yarışları başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 12.04.2025 13:15
Kars’ta Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı. Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu ortaklığında Kars Buz Paten Pisti’nde 11-13 Nisan tarihleri arasında Kars’ta düzenlenen ve 2 gün devam edecek olan müsabakalara Kars, Ardahan, Erzurum, Kocaeli ve Samsun illerinden Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junıor G Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junior G kategorilerinde toplam 121 sporcu katıldı.
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