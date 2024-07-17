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Kars'ta sağanak sonrası sel! Su baskınları yaşandı köprüler yıkıldı

Kars'ta sağanak sonrası sel! Su baskınları yaşandı köprüler yıkıldı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 17.07.2024 15:17
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. Süngütaşı Köyü’nde su baskınları yaşandı, köprüler yıkıldı. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
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