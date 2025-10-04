04 Ekim 2025, Cumartesi

Kars'ta renk tonuna bürünen ağaçlar mest etti
Giriş: 04.10.2025 10:43
Kars’ın her mevsim güzel bir başka güzel olduğunu ifade eden Songül Yiğit, "Kars’ın kışı ve sonbaharı ayrı oluyor, çok güzel gerçekten bize huzur veriyor" dedi. Kars’ta sararan ağaçlar ve dökülen yapraklar arasında yürüyen vatandaşlar kameralara yansırken, kentte altın sarısına bürünen ağaçlar havadan görüntülendi. Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars’ta yaprakları sarı, kahverengi ve yeşile bürünen ağaçlar kart postal görüntüler de ortaya çıkardı.
