Kars’ta renk tonuna bürünen ağaçlar mest etti

Kars’ın her mevsim güzel bir başka güzel olduğunu ifade eden Songül Yiğit, "Kars’ın kışı ve sonbaharı ayrı oluyor, çok güzel gerçekten bize huzur veriyor" dedi. Kars’ta sararan ağaçlar ve dökülen yapraklar arasında yürüyen vatandaşlar kameralara yansırken, kentte altın sarısına bürünen ağaçlar havadan görüntülendi. Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars’ta yaprakları sarı, kahverengi ve yeşile bürünen ağaçlar kart postal görüntüler de ortaya çıkardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN