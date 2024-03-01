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Kars’ta peynir paketinden tarih fışkırdı

İHA
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Giriş: 01.03.2024 16:23
Kars'ta peynir paketlerinden tarih çıktı. Jandarma peynir paketleri içerisine saklanmış çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı. İşte paketlerin içinden çıkanlar...

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