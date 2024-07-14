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Kars'ta pelikan ve karabatakların yiyecek araması kamerada

İHA
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Giriş: 14.07.2024 14:03
Kars'ta pelikan ve karabatakların baraj gülünde yiyecek araması kameralara yansıdı. Sırayla suya dalarak karınlarını doyuran karabataklar anbean kaydedildi.
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