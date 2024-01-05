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Kars'ta otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 05.01.2024 08:57
Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı, ölü ve yaralılar var.
Kars’ta otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Kars'ta otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
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