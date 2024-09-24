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Kars'ta otel yangını! Ekipler alarma geçti

Kars'ta otel yangını! Ekipler alarma geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Figen Koçak
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Giriş: 24.09.2024 10:21
Kars'ta kent merkezinde bulunan otelin üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Otelde kalanlar can havli ile kendilerini dışarı atı. Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.
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