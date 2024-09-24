Kars'ta otel yangını! Ekipler alarma geçti

Kars'ta kent merkezinde bulunan otelin üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Otelde kalanlar can havli ile kendilerini dışarı atı. Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

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