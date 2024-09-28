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Kars'ta ot yangını: 2 bin 500 balya ot kül oldu

Kars'ta ot yangını: 2 bin 500 balya ot kül oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 18:41
Kars'ta çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber olurken, yangında 2 bin 500 balya ot yanarak kül oldu.
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