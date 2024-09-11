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Kars'ta ormancı ile tikinin gülümseten diyaloğu

Kars'ta ormancı ile tikinin gülümseten diyaloğu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 16:46
Kars'ta kızıl tilkiyi elleriyle besleyen ormancının tikiyle diyaloğu gülümsetti. İçleri ısıtan görüntülerde, ormancı kızıl tilkiye, “Gel güzelim, gel bir tanem, Nergiz” diye seslenmesi kameralara yansıdı.
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