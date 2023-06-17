Kars’ta mahalleyi tedirgin eden olay! Ekipler esrarengiz şahsın peşinde | Kadın kılığında...

Esrarengiz olay 2 gün önce Kars’ta meydana geldi. Sokaklarda kadın kıyafeti ile dolaşan bir şahıs mahalleliyi tedirgin etti. İhbar üzerine polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. İşte akılalmaz olayın detayları...