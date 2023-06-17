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Kars’ta mahalleyi tedirgin eden olay! Ekipler esrarengiz şahsın peşinde | Kadın kılığında...

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Giriş: 17.06.2023 09:42
Esrarengiz olay 2 gün önce Kars’ta meydana geldi. Sokaklarda kadın kıyafeti ile dolaşan bir şahıs mahalleliyi tedirgin etti. İhbar üzerine polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. İşte akılalmaz olayın detayları...
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