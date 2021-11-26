26 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kars’ta liseli kızlar parkta birbirine girdi, öğrenciler alkışla destek verdi

Kars’ta liseli kızlar parkta birbirine girdi, öğrenciler alkışla destek verdi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2021 16:33
Kars’ta kız öğrenciler parkta saç saça kavga etti. Bazı öğrencilerin alkışlarla destek verdiği kavga, cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

Kars Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi öğrencileri öğlen saatlerinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerindeki Cumhuriyet parkında bir araya geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki okulun kız öğrencileri arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Dakikalarca süren kavga, diğer öğrencilerin araya girmesiyle güçlükle sona erdi. Yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Bazı öğrenciler, kavgayı ıslıklarla desteklerken, bazı öğrenciler de cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kars’ta liseli kızlar parkta birbirine girdi
Kars’ta liseli kızlar parkta birbirine girdi
Kardeşine kızıp öyle bir şey yaptı ki...
Kardeşine kızıp öyle bir şey yaptı ki...
‘Cep telefonumu kırdın’ diyerek dolandırıcılık yapıyordu, yakalandı
‘Cep telefonumu kırdın’ diyerek dolandırıcılık yapıyordu, yakalandı
Dehşet anları kamerada! 5 yaşındaki çocuk servisin altında kalarak öldü
Dehşet anları kamerada! 5 yaşındaki çocuk servisin altında kalarak öldü
Konya lisede kavga!
Konya lisede kavga!
Eski eşini sokak ortasında dövdü
Eski eşini sokak ortasında dövdü
Ne zaman kar yağacak?
Ne zaman kar yağacak?
TC kimlik kartlarında yeni dönem!
TC kimlik kartlarında yeni dönem!
Şoke eden gerçek! Müge Anlı...
Şoke eden gerçek! Müge Anlı...
Tartıştığı babasını bıçakladı
Tartıştığı babasını bıçakladı
Efsane cuma indirimlerine dikkat!
Efsane cuma indirimlerine dikkat!
Kendisini uyaran polisin sırtına çakı sapladı
Kendisini uyaran polisin sırtına çakı sapladı
Daha Fazla Video Göster