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Kars'ta korkutan patlama! Ev harabeye döndü: 6 yaralı

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Giriş: 20.12.2023 15:47
Kars'ta bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan dairede patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği düşünülen patlama sonucu 6 kişi yaralandı.
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