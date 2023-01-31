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Kars'ta "Kış Tatbikatı-2023"

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Giriş: 31.01.2023 14:36
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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