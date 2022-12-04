04 Aralık 2022, Pazar
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Kars’ta kar yağışı aniden bastırdı | Sürücülere SON DAKİKA uyarısı
SON DAKİKA!!! Kars'ta iki gündür etkili olan yağmur ve sıcak hava bugün yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar etrafı beyaza bürüdü. Diğer yandan yetkililer sürücülere "dikkatli olun" uyarısı yaptı. İşte Kars'tan kar manzaraları...
Kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken özellikle Kars-Iğdır karayolunda bulunan Hanlar Geçidi ve Kars-Göle karayolunda bulunan Boğatepe
Kars ve Sarıkamış'ta yağan kar vatandaşların da yüzünü güldürdü. Özellikle kayak merkezinde bulunan vatandaşlar kar yağışıyla birlikte kayak sezonunun açılacağını belirtti.
Kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken özellikle Kars-Iğdır karayolunda bulunan Hanlar Geçidi ve Kars-Göle karayolunda bulunan Boğatepe
Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte tipi de etkisini sürdürüyor.
Öte yandan yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.