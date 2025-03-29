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Kars’ta kadın kılığında yakalanan zanlının görüntüleri ortaya çıktı!

Kars’ta kadın kılığında yakalanan zanlının görüntüleri ortaya çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 00:21
Kars’ta birçok suç kaydı bulunan ve kaçmak için kadın kılığına giren S.K., 'eşim' dediği eniştesi H.İ. ile birlikte Harakani Havaalanı’na gelirken, güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde S.K.’nın eniştesi H.İ. ile birlikte havaalanına geldiği, x-ray cihazından geçtiği ve yakalandığı anlar yer aldı.
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Kars’ta kadın kılığında yakalanan zanlının görüntüleri ortaya çıktı!
Kars’ta kadın kılığında yakalanan zanlının görüntüleri ortaya çıktı!
Kars’ta kadın kılığında yakalanan zanlının görüntüleri ortaya çıktı!
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