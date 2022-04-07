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Kars'ta heyelan! Doğu Ekspres seferleri aksadı

AA
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Giriş: 07.04.2022 10:15
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde demir yolu, karların erimesi sonucu oluşan heyelanla birlikte kapandı. Doğu Ekspresi ve yük treni seferleri aksadı. Ekiplerin heyelanın meydana geldiği demir yolu hattında çalışmaları sürüyor.
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