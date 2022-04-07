07 Nisan 2022, Perşembe
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Kars'ta heyelan! Doğu Ekspres seferleri aksadı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde demir yolu, karların erimesi sonucu oluşan heyelanla birlikte kapandı. Doğu Ekspresi ve yük treni seferleri aksadı. Ekiplerin heyelanın meydana geldiği demir yolu hattında çalışmaları sürüyor.