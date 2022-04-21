21 Nisan 2022, Perşembe
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Kars’ta hayrete düşüren olay! Karın ağrısı şikayetiyle gitti… Karnından çıkan şoke etti
Son dakika haberi... Kars’ta sürekli karın ağrısı çeken 5 çocuk annesi 65 yaşındaki kadının karnından 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.