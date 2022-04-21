21 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kars’ta hayrete düşüren olay! Karın ağrısı şikayetiyle gitti… Karnından çıkan şoke etti

Kars’ta hayrete düşüren olay! Karın ağrısı şikayetiyle gitti… Karnından çıkan şoke etti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2022 08:48
Son dakika haberi... Kars’ta sürekli karın ağrısı çeken 5 çocuk annesi 65 yaşındaki kadının karnından 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.
Doktorlar muayene edince ameliyata aldı! Midesinden çıkanlar... DOKTORLAR MUAYENE EDİNCE AMELİYATA ALDI! MİDESİNDEN ÇIKANLAR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karnından çıkan şoke etti
Karnından çıkan şoke etti
Ani hava değişimi nasıl etkiliyor?
Ani hava değişimi nasıl etkiliyor?
Ambulans uçak 2 Türk için havalandı
Ambulans uçak 2 Türk için havalandı
Eski karısının boynuna sarıldı!
Eski karısının boynuna sarıldı!
Balıkesir’de balta cinayeti kamerada!
Balıkesir’de balta cinayeti kamerada!
Kızını öldürüp asit içen anne kurtarılamadı
Kızını öldürüp asit içen anne kurtarılamadı
Kayıp hemşire bulundu! İşte dolabından çıkan not
Kayıp hemşire bulundu! İşte dolabından çıkan not
İçinden çıkan dehşete düşürdü
İçinden çıkan dehşete düşürdü
81 ilde kumar uygulaması! 49 kişi gözaltına alındı
81 ilde kumar uygulaması! 49 kişi gözaltına alındı
Kasten öldürme talebinden tahliyeye!
Kasten öldürme talebinden tahliyeye!
Samsun’da tır 2 otomobili biçti: Yaralılar var
Samsun'da tır 2 otomobili biçti: Yaralılar var
Göç yolculuğunda İstanbul’un önemi ne?
Göç yolculuğunda İstanbul’un önemi ne?
Daha Fazla Video Göster