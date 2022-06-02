Kars’ta ev çöktü: 3 ölü! Çöken ev anne ve 2 oğluna mezar oldu

Kars'ta, Verimli Köyü’nde sağanak ve dolu bir evde göçüğe neden oldu. Anne ve iki oğlu hayatını kaybetti. Köylüler anne ve çocuklarını kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Köye giden ekipler, enkaz altından anne ile 2 çocuğunun cansız bedenini çıkardı. Yaralı olarak kurtulan 12 yaşındaki Sibel Budak ise hastaneye kaldırıldı.

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