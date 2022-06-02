02 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kars’ta ev çöktü: 3 ölü! Çöken ev anne ve 2 oğluna mezar oldu

Kars’ta ev çöktü: 3 ölü! Çöken ev anne ve 2 oğluna mezar oldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2022 09:17
Kars'ta, Verimli Köyü’nde sağanak ve dolu bir evde göçüğe neden oldu. Anne ve iki oğlu hayatını kaybetti. Köylüler anne ve çocuklarını kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Köye giden ekipler, enkaz altından anne ile 2 çocuğunun cansız bedenini çıkardı. Yaralı olarak kurtulan 12 yaşındaki Sibel Budak ise hastaneye kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kars’ta ev çöktü: 3 ölü!
Kars’ta ev çöktü: 3 ölü!
Hasan’dan 69 gündür haber yok
Hasan’dan 69 gündür haber yok
Mahalleli ayağa kalkmıştı! Bakın nereden çıktı
Mahalleli ayağa kalkmıştı! Bakın nereden çıktı
Kayalıklara uçan motosikletli ağır yaralandı
Kayalıklara uçan motosikletli ağır yaralandı
Katliam gibi kaza! Hepsi öldü
Katliam gibi kaza! Hepsi öldü
6 köpek çocuğa saldırdı
6 köpek çocuğa saldırdı
Büyükçekmece’deki feci kaza kamerada
Büyükçekmece’deki feci kaza kamerada
Büyükçekmece’de katliam gibi kaza!
Büyükçekmece'de katliam gibi kaza!
Kaza yapan otomobil durağa daldı
Kaza yapan otomobil durağa daldı
Karadeniz’dek korkutan manzara
Karadeniz'dek korkutan manzara
Bodrum’da lahmacun ayran 450 TL!
Bodrum'da lahmacun ayran 450 TL!
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi!
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi!
Daha Fazla Video Göster