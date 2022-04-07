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Kars'ta eriyen karlar sele neden oldu! 30 ev su altında kaldı

A Haber
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Giriş: 07.04.2022 13:43
Son dakika haberine göre… Kars'ta eriyen kar suyu sele yol açtı. Eriyen kar nedeniyle su kanalı taştı, 30 ev su altında kaldı. Ekipler vatandaşlara yardıma koştu. İl Özel İdaresi ekipleri çayın bazı noktalarında iş makineleriyle set oluşturarak suyun evlere girmesini engellemeye çalışıyor. A Haber sel bölgesinde yaşananları ekrana taşıdı.
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30 ev su altında kaldı
30 ev su altında kaldı
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