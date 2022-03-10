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Kars’ta çocuğu kurtarmak için kendini aracın önüne atan polis yaralandı

İHA
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Giriş: 10.03.2022 15:43
Kars’ta kaza yerine giden trafik polisi, kazada yaralanan 5 yaşındaki minik kız çocuğunu başka bir aracın altında ezilmekten son anda kurtardı. Kayarak gelen otomobilin önüne atlayarak çocuğu kurtaran polis, kafasından yaralandı.
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